Президент Узбекистана соболезнует Индии в связи с жертвами песчаных бурь

Многочисленные жертвы зафиксированы в штатах Уттар-Прадеш и Раджастан; Мирзиёев обратился к президенту и народу страны.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Индии в связи с многочисленными жертвами в результате сильных песчаных бурь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер Узбекистана обратился к президенту Индии Раму Натху Ковинду и народу страны. Сильный ветер в этом году затронул штаты Раджастан и Уттар-Прадеш.

В конце апреля в Пекине прошли очередные узбекско-индийские переговоры. Министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Индии Сушмой Сварадж.

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-индийской повестки дня и отметили позитивные тенденции в развитии отношений. Также они обменялись мнениями по подготовке к предстоящему государственному визиту главы Узбекистана в Индию. Шавкат Мирзиёев намерен посетить Дели осенью.