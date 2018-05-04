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Аральское море

Министр водного хозяйства обсудил с коллегами из ЦА охрану ресурсов

REUTERS / Shamil Zhumatov
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Мероприятие с участием представителей Таджикистана и Туркменистана проходит в казахском городе Кызылорд.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В городе Кызылорд в Казахстане в пятницу межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия обсуждает использование и охрану водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба акимата Кызылординской области.

От Узбекистана на мероприятии присутствует министр водного хозяйства Шавкат Хамраев, от Казахстана — вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысынбаев, от Таджикистана — первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Султон Рахимзода.

Участники рассмотрели итоги 2017 года в сфере водопользования и остановились на проблеме Аральского моря, часть которого полностью высохла в 2014 году.

Межгосударственная комиссия действует с 1992 года, в нее входят представители стран Центральной Азии. Следующее заседание назначено на сентябрь этого года, оно пройдет в Ашхабаде.

Теги:
вода, комиссия, Казахстан, Водные ресурсы



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