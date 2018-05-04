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Зрительный зал в ташкентском Доме кино

Швейцарская Mabetex Group построит в Ташкенте пятизвездочный отель

© Sputnik / В. Ковреин
В мире
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Также в планах у строительной корпорации — концертный зал на 1000 зрителей.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Швейцарская компания Mabetex Group намерена построить в Ташкенте пятизвездочный отель и концертный зал на 1000 зрителей, сообщает агентство новостей Podrobno.uz со ссылкой на заявление главы делегации Африма Поколли в ходе встречи с представителями столичной администрации.

Размещение новых зданий, особенности дизайна и прочие детали пока обсуждаются и будут известны позже.

Mabetex Group была основана в 1990 году, она специализируется на строительстве и отделке крупных зданий. Головной офис располагается в Лугано, Швейцария. На сегодняшний день компания занимается проектами в 16 странах мира, среди работ специалистов — Государственный театр оперы и балета "Астана-опера" в Республике Казахстан. Для Узбекистана проект швейцарской компании станет первым.

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Теги:
отель, Строительство, Швейцария, Узбекистан, Архитектура



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