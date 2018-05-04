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Страны мира. Афганистан

Камилов обсудил с замглавы МИД Афганистана политику и экономику

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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Представители двух государств встретились в столице Таджикистана Душанбе, там министр иностранных дел находится с визитом.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в пятницу, 4 мая, встретился в столице Таджикистана Душанбе с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Хекматом Халилом Карзаем. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики Узбекистан.

Панорама города Будапешта
© Sputnik / Сергей Субботин
Глава МИД Камилов встретился с министром иностранных дел Венгрии

Представители двух стран обсудили узбекско-афганскую повестку дня и уделили большое внимание перспективам сотрудничества в торгово-экономической, политической, инвестиционной, транспортной и политической сферах. Также они остановились на реализации совместных проектов.

"На встрече также рассмотрены предложения по взаимодействию в рамках реализации задач, определенных Ташкентской декларацией по итогам состоявшейся 26-27 марта 2018 года международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", — отмечается в сообщении.

Глава Министерства иностранных дел Абдулазиз Камилов находится в Таджикистане с визитом.

В марте в Ташкенте состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", в ней приняли участие представители ряда стран Центральной Азии.

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Теги:
МИД Узбекистана, Афганистан, Узбекистан, Дипломатия



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