Фастфуд провоцирует бесплодие

Специалисты установили связь между способностью женщины зачать ребенка и любовью к еде из ресторанов быстрого питания.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Результаты исследования, проведенного группой ученых из Университета Аделаиды (Австралия), говорят о том, что любительницы гамбургеров и картошки фри, а также другой жирной пищи примерно в два раза чаще становятся бесплодными, чем остальные представительницы слабого пола.

Соответствующая статья опубликована в журнале Human Reproduction.

Ученый Клэр Робертс (Claire Roberts) объяснил, что бесплодие может развиваться потому, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу.

Вдобавок жиры, сахар и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов, подытожил медик.

Ранее появилась информация, что международная сеть ресторанов общественного питания KFC выходит на рынок Узбекистана.

В российском представительстве корпорации Yum! Brands, которое занимается развитием бренда KFC в Центральной Азии, подтвердили эту информацию. Там также отметили, что в настоящее время ведется набор сотрудников для Ташкента.