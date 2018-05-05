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Пьянству бой: в Казахстане наказали нетрезвого акима

Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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Главу администрации села Егиндыколь наказали за появление в пьяном виде в общественном месте.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Инцидент произошел в ноябре 2017 года, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Акмолинской области.

Пьяного мужчину остановил на улице полицейский патруль и оштрафовал за появление в общественном месте в пьяном виде. Им оказался аким села Егиндыколь Башенов А.К.

Однако, как следует из материалов ведомства, аким в течение пяти месяцев игнорировал требование заплатить штраф. В итоге его дело было передано в совет по этике Акмолинской области.

Персональное дело акима, нарушившего нормы этического кодекса госслужащего, заслушивалось на Акмолинском совете по этике.

В результате Совет по этике вынес рекомендацию объявить Башенову строгий выговор.

Теги:
Казахстан, Общество



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