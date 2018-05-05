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Авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman

Авианосная группа США нанесла удары по Сирии

ВМС США
В мире
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Тема:
Ракетный обстрел Сирии (13)
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Военная операция носит название "Непоколебимая решимость", она проводится из восточной части Средиземного моря.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" начала наносить удары по объектам террористической организации "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-морских сил США.

СПУТНИК_Последствия атаки на военную базу САР возле Хамы
© Ruptly .
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Указывается, что военная операция началась с 3 мая.

Удары наносятся из восточной части Средиземного моря. Они демонстрируют возможности и гибкость ударных авианосных группировок, говорится в сообщении.

По словам командира флотилии контр-адмирал Джина Блэка, боевые вылеты в рамках операции "Непоколебимая решимость" призваны ликвидировать ИГ и угрозу, которую оно несет для мирового сообщества.

В состав группы, помимо "Гарри Трумэна", входят крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием и корабли сопровождения.

Согласно данным коалиции под руководством США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

Тема:
Ракетный обстрел Сирии (13)

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Теги:
Сирия



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