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Женщины в Иракском лагере для беженцев, архивное фото

Таджикистанки, находящиеся в иракских тюрьмах, предстанут перед судом

© AP Photo / Alice Martins
В мире
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Тема:
Борьба с терроризмом (40)
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То, что они последовали за своими мужьями в Ирак, не освобождает их от ответственности, ведь они незаконно пересекли иракскую границу, заявляют в МИД Ирака.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Таджикские женщины, находящиеся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом: то, что они последовали за своими мужьями, не освобождает их от ответственности.

Об этом заявила начальник департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн, передает РИА Новости.

"То, что они последовали за своими мужьями в Ирак, не освобождает их от ответственности: все они, прежде всего, незаконно пересекли иракскую границу, во вторых, у них отсутствуют документы", — сказала она в кулуарах международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму".

Иракский дипломат сообщила, что все они находятся в тюрьмах и предстанут перед судом.

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© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Если суд вынесет решение, что они не виновны, то мы их вернем на родину, если нет, то они отсидят свой срок, сказала она.

По словам Хусейн, между Ираком и Таджикистаном нет никаких соглашений об экстрадиции граждан. Она сообщила, что все несовершеннолетние дети-иностранцы, находящиеся на территории Ирака, сейчас живут в детских домах.

"Из Таджикистана четверо детей уже вернули на родину. Дети ни в чем не виновны, и, установив их личность, мы отправляем их на родину", — сказала Хусейн.

На минувшей неделе суд в Багдаде приговорил четырех таджичек к пожизненному заключению по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ (Исламское государство, организация запрещена в РФ).

Тема:
Борьба с терроризмом (40)
Теги:
Таджикистан, Ирак



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