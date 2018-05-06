Таджикистанки, находящиеся в иракских тюрьмах, предстанут перед судом

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Таджикские женщины, находящиеся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом: то, что они последовали за своими мужьями, не освобождает их от ответственности.
Об этом заявила начальник департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн, передает РИА Новости.
"То, что они последовали за своими мужьями в Ирак, не освобождает их от ответственности: все они, прежде всего, незаконно пересекли иракскую границу, во вторых, у них отсутствуют документы", — сказала она в кулуарах международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму".
Иракский дипломат сообщила, что все они находятся в тюрьмах и предстанут перед судом.
По словам Хусейн, между Ираком и Таджикистаном нет никаких соглашений об экстрадиции граждан. Она сообщила, что все несовершеннолетние дети-иностранцы, находящиеся на территории Ирака, сейчас живут в детских домах.
"Из Таджикистана четверо детей уже вернули на родину. Дети ни в чем не виновны, и, установив их личность, мы отправляем их на родину", — сказала Хусейн.
На минувшей неделе суд в Багдаде приговорил четырех таджичек к пожизненному заключению по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ (Исламское государство, организация запрещена в РФ).