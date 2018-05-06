Таджикистанки, находящиеся в иракских тюрьмах, предстанут перед судом

То, что они последовали за своими мужьями в Ирак, не освобождает их от ответственности, ведь они незаконно пересекли иракскую границу, заявляют в МИД Ирака.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Таджикские женщины, находящиеся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом: то, что они последовали за своими мужьями, не освобождает их от ответственности.

Об этом заявила начальник департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн, передает РИА Новости.

"То, что они последовали за своими мужьями в Ирак, не освобождает их от ответственности: все они, прежде всего, незаконно пересекли иракскую границу, во вторых, у них отсутствуют документы", — сказала она в кулуарах международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму".

Иракский дипломат сообщила, что все они находятся в тюрьмах и предстанут перед судом.

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Если суд вынесет решение, что они не виновны, то мы их вернем на родину, если нет, то они отсидят свой срок, сказала она.

По словам Хусейн, между Ираком и Таджикистаном нет никаких соглашений об экстрадиции граждан. Она сообщила, что все несовершеннолетние дети-иностранцы, находящиеся на территории Ирака, сейчас живут в детских домах.

"Из Таджикистана четверо детей уже вернули на родину. Дети ни в чем не виновны, и, установив их личность, мы отправляем их на родину", — сказала Хусейн.

На минувшей неделе суд в Багдаде приговорил четырех таджичек к пожизненному заключению по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ (Исламское государство, организация запрещена в РФ).