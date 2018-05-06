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Сенатор США Джон Маккейн

Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна

Sputnik
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Американскому президенту заранее отказали в приглашении на похороны сенатора

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Близкие сенатора США Джона Маккейна, который болен раком мозга, сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах. Об этом сообщает газета New York Times.

81-летнему Маккейну в 2017 году был поставлен диагноз "глиобластома".

По данным издания, родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.

Близкие сенатора собираются провести похоронную службу в Кафедральном соборе Вашингтона, отмечает газета.

Маккейн избирался от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. Он был кандидатом Республиканской партии в президенты в 2008 году, но уступил Бараку Обаме. Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.




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