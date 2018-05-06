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МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал

Гиперзвуковые "Кинжалы" уже стоят на боевом дежурстве в России

Министерство обороны РФ
В мире
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Это гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости.

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"МиГ-31 — ее носитель (гиперзвуковой ракеты "Кинжал" — ред.), этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации", — сказал Борисов.

По его словам, это один из четырех образцов, о которых рассказал ранее верховный главнокомандующий Владимир Путин.

"Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", — уточнил Борисов.

Борисов отметил, что "Кинжалы" станут главной новинкой воздушного парада Победы, который пройдет 9 мая этого года в Москве.




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