Гиперзвуковые "Кинжалы" уже стоят на боевом дежурстве в России

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости.
По его словам, это один из четырех образцов, о которых рассказал ранее верховный главнокомандующий Владимир Путин.
"Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", — уточнил Борисов.
Борисов отметил, что "Кинжалы" станут главной новинкой воздушного парада Победы, который пройдет 9 мая этого года в Москве.