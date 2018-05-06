В России снова горели торговые центры

Наиболее вероятной причиной пожаров в двух ТЦ Ноябрьска специалисты называют поджог.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь с 5 на 6 мая одновременно загорелись два торговых центра — "Таурус" и "Семья".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, в момент возгорания посетителей в зданиях не было.

Наиболее вероятной причиной пожаров является поджог.

© Sputnik / Александр Кряжев Названа причина пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Огонь в ТЦ "Семья" распространился на площади 2,2 тысячи квадратных метров, его тушили 113 человек, на это ушло чуть более трех часов. По данным МЧС, удалось спасти левое и правое крыло здания торгового центра и материальные ценности на 28 миллионов рублей.

В ТЦ "Таурус" было повреждено на площади около 100 квадратных метров.

В настоящее врем на месте пожаров работают дознаватели МЧС России.

Напомним, в середине марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.