В России снова горели торговые центры

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь с 5 на 6 мая одновременно загорелись два торговых центра — "Таурус" и "Семья".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, в момент возгорания посетителей в зданиях не было.
Наиболее вероятной причиной пожаров является поджог.
В ТЦ "Таурус" было повреждено на площади около 100 квадратных метров.
В настоящее врем на месте пожаров работают дознаватели МЧС России.
Напомним, в середине марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.