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Тушение пожара, архивное фото

В России снова горели торговые центры

© Sputnik / Варвара Гертье
В мире
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Наиболее вероятной причиной пожаров в двух ТЦ Ноябрьска специалисты называют поджог.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь с 5 на 6 мая одновременно загорелись два торговых центра — "Таурус" и "Семья".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, в момент возгорания посетителей в зданиях не было.

Наиболее вероятной причиной пожаров является поджог.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik / Александр Кряжев
Названа причина пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Огонь в ТЦ "Семья" распространился на площади 2,2 тысячи квадратных метров, его тушили 113 человек, на это ушло чуть более трех часов. По данным МЧС, удалось спасти левое и правое крыло здания торгового центра и материальные ценности на 28 миллионов рублей.

В ТЦ "Таурус" было повреждено на площади около 100 квадратных метров.

В настоящее врем на месте пожаров работают дознаватели МЧС России.

Напомним, в середине марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Теги:
Россия, Бедствие



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