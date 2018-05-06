Сборная России по хоккею разгромила Австрию 7:0 на старте ЧМ

В следующей игре сборная России в понедельник встретится с командой Белоруссии.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Австрии в своем втором матче на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Дании, сообщает РИА Новости.

Встреча группы A, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).

Фото: Алишер Азимов Такой хоккей нам нужен: Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае

Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54).

В этом матче голкипер сборной России Игорь Шестеркин дебютировал на чемпионатах мира. Он заменил Василия Кошечкина во втором перерыве.

На старте чемпионата мира сборная России также со счетом 7:0 разгромила французов.

В следующей игре сборная России в понедельник встретится с командой Белоруссии.