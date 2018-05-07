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Столица Бангладеш город Дакка

Саммит ОИС по науке и технологиям проведут в 2020 году в Узбекистане

© Flickr/ mariusz kluzniak
В мире
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Замминистра иностранных дел Абдувахитов принял участие в сессии Совета министров иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Делегация из Узбекистана 5-6 мая приняла участие в работе 45-й Сессии министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Дакка в Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

Посольство возглавил глава внешнеполитического ведомства Абдужабар Абдувахитов. Участники приняли решение о проведении Второго саммита по науке и технологиям в 2020 году в Узбекистане.

Участники обсудили ряд актуальных региональных и международных проблем, перспективы дальнейшего многостороннего сотрудничества, торгово-экономическую, политическую и культурно-гуманитарную сферы.

По словам представителей узбекской делегации, республика предпринимает практические шаги для внесения вклада в развитие исламской цивилизации.

Некрополь Бахауддина Накшбанди. Бухара, Узбекистан
CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / Некрополь Бахауддина Накшбанди. Бухара, Узбекистан
ОИС признала Бухару столицей исламской культуры 2020 года

Также главы внешнеполитических ведомств ознакомились с инициативами по развитию технологий и науки, которые выдвигал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ОИС в сентябре 2017 года в Астане.

В последний раз узбекская делегация встречалась с коллегами из ОИС в декабре прошлого года. Тогда государства признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.

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Теги:
ОИС, МИД Узбекистана, Бангладеш, Узбекистан, Саммит



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