Саммит ОИС по науке и технологиям проведут в 2020 году в Узбекистане

Замминистра иностранных дел Абдувахитов принял участие в сессии Совета министров иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Делегация из Узбекистана 5-6 мая приняла участие в работе 45-й Сессии министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Дакка в Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

Посольство возглавил глава внешнеполитического ведомства Абдужабар Абдувахитов. Участники приняли решение о проведении Второго саммита по науке и технологиям в 2020 году в Узбекистане.

Участники обсудили ряд актуальных региональных и международных проблем, перспективы дальнейшего многостороннего сотрудничества, торгово-экономическую, политическую и культурно-гуманитарную сферы.

По словам представителей узбекской делегации, республика предпринимает практические шаги для внесения вклада в развитие исламской цивилизации.

Также главы внешнеполитических ведомств ознакомились с инициативами по развитию технологий и науки, которые выдвигал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ОИС в сентябре 2017 года в Астане.

В последний раз узбекская делегация встречалась с коллегами из ОИС в декабре прошлого года. Тогда государства признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.