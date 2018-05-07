Узбеки договорились о совместных проектах с Фондом ислама Франции

Делегация республики посетила Францию и познакомила иностранных коллег с мерами по поддержке ислама и вкладом страны в развитие цивилизации.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана в мае посетила Францию, в составе посольства — руководство Центра исламской цивилизации, Международной исламской академии и Международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари. Об этом сообщает информационное агентство Jahon.

В итоге встречи стороны договорились о совместных проектах с французами. Также стороны проработают вопрос организации экспозиции "Узбекистан — центр исламской цивилизации".

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"Мы с большим интересом наблюдаем за социально-политическими реформами, проводимыми президентом Шавкатом Мирзиёевым", — заявил во время переговоров председатель Фонда ислама Франции Жан-Пьер Шевенман.

По его словам, Узбекистан смело можно назвать одним из очагов исламской цивилизации, страна играет ключевую роль в Центральной Азии. Французские коллеги заинтересованы в сотрудничестве со страной в культурно-просветительском направлении.

В качестве целей визита делегация обозначила ознакомление французской общественности с мерами по поддержке просвещенного ислама, изучение и распространение наследия великих ученых из Узбекистана.