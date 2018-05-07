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Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin

США запретили Киеву использовать подаренные Javelin в Донбассе

© Foto : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
В мире
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При этом запрет может быть снят "в любой момент" в случае обострения ситуации.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. США запрещают Киеву использовать на линии соприкосновения в Донбассе поставленные в страну комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — цитирует чиновника РИА Новости.

При этом Тука отметил, что запрет может быть снят "в любой момент" в случае обострения ситуации.

"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса", — добавил украинский чиновник.

США в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. На прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину.

Теги:
противотанковые ракетные комплексы Javelin, Украина, США



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