14:09 07 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин во время голосования на выборах президента России

Гости церемонии инаугурации Путина начали собираться в Кремле

© Sputnik / Sergey Guneev
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0

Мероприятие продлится 50 минут, его осветят ведущие радиостанции и телеканалы Российской Федерации.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В понедельник, 7 мая, в Москве состоится четвертая церемония инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина, в Кремль прибывают первые гости. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие продлится около 50 минут, его осветят ведущие телеканалы и радиостанции России. Церемония начнется в 12:00.

На мероприятие пригласили членов правительства, депутатов Совета Федерации и Государственной думы, руководителей Администрации президента, судей Конституционного суда и представителей дипломатического корпуса.

Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин надеется на высокий уровень организации чемпионата мира по футболу

Также на церемонии ожидают олимпийского чемпиона по хоккею Илью Ковальчука, режиссера Карена Шахназарова, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, музыканта Юрия Башмента, супругу первого президента России Наину Ельцину.

Очередные президентские выборы прошли в России в марте 2018 года. До участия в голосовании Центральная избирательная комиссии допустила всего восемь кандидатов. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Он избран на второй или четвертый срок подряд, если учитывать его президентские сроки с 2000 по 2008 год.

Теги:
инаугурация, президент РФ, Россия, Отставки и назначения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Граница, архивное фото
    Явная угроза

    У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • Кадр из фильма Собибор
    Премьера для ветеранов

    Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Граница, архивное фото
    Явная угроза

    У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Китайский фермер Tan Yong и его друг на самодельной подлодке на территории водохранилища Danjiangkou
Китайские Кулибины, или На что способны самоделкины Поднебесной
Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина
LIVE: Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина
Импорт в Узбекистан
Узбекский импорт в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054