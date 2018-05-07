Гости церемонии инаугурации Путина начали собираться в Кремле

Мероприятие продлится 50 минут, его осветят ведущие радиостанции и телеканалы Российской Федерации.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В понедельник, 7 мая, в Москве состоится четвертая церемония инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина, в Кремль прибывают первые гости. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие продлится около 50 минут, его осветят ведущие телеканалы и радиостанции России. Церемония начнется в 12:00.

На мероприятие пригласили членов правительства, депутатов Совета Федерации и Государственной думы, руководителей Администрации президента, судей Конституционного суда и представителей дипломатического корпуса.

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Также на церемонии ожидают олимпийского чемпиона по хоккею Илью Ковальчука, режиссера Карена Шахназарова, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, музыканта Юрия Башмента, супругу первого президента России Наину Ельцину.

Очередные президентские выборы прошли в России в марте 2018 года. До участия в голосовании Центральная избирательная комиссии допустила всего восемь кандидатов. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Он избран на второй или четвертый срок подряд, если учитывать его президентские сроки с 2000 по 2008 год.