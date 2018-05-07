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Акция оппозиции в Москве

Союз журналистов разбирается с задержаниями по итогам протестных акций

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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По итогам акции "Он нам не царь" были задержаны 1600 участников из Москвы, Петербурга и Челябинска, большинство из них уже отпустили на свободу.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что во время несогласованных митингов в Москве и других городах несколько сотрудников СМИ были задержаны полицией.

Большинство журналистов уже отпустили. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что их сотрудники были задержаны в ходе протестных акций "Он нам не царь" в субботу. В частности, телеканал "Дождь" в Telegram-канале сообщил, что их фотограф Михаил Надь "побывал в автозаке", "Медиазона" в аккаунте в Twitter написала о задержании корреспондента Давида Френкеля в Санкт-Петербурге, отметив, что позже его отпустили.

​На сайте телеканала "Настоящее время" появилась информация о том, что в Москве был задержан корреспондент Алексей Александров, но его отпустили после проверки документов и журналистского удостоверения.

"По данным СЖР, на данный момент серьезно пострадавших журналистов нет, большинство задержанных наших коллег — отпущены. Недавно я встречался с министром МВД Владимиром Колокольцевым. Мы договорились обязательно расследовать каждый случай нарушения прав журналистов, связанный с действиями правоохранителей. Так что отдельно будем разбираться по каждому случаю", — написал Соловьев.

Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.

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В Москве мэрия согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

ГУ МВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка полутора тысяч человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального, который позже сообщил о своем освобождении из московского ОВД до суда. Кроме того, после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУ МВД, были переданы родителям.

Теги:
протест, суд, Акция, Журналист, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург



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