Гражданин Узбекистана пытался въехать в Кыргызстан в багажнике

Правоохранители выяснили, что у мужчины отсутствовали документы для пересечения границы, его задержали.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Уроженец Республики Узбекистан пытался въехать в Кыргызстан в багажнике автомобиля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Республики Кыргызстан.

"При проверке транспортного средства марки Hyundai Starex, принадлежащего гражданину Кыргызской Республики К.А., 1987 г.р., в багажнике был обнаружен гражданин Узбекистана, который без прохождения паспортного контроля пытался попасть на территорию Кыргызстана", — уточняется на сайте.

Также сотрудники службы выяснили, что у узбека отсутствовали документы, необходимые для пересечения границы.

Правоохранители оформили разрешение и задержали правонарушителей, их передали сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности по Баткенской области Республики Кыргызстан.