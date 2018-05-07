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Церемония инаугурации избранного президента РФ В.Путина

Путин вступил в должность президента России

© Sputnik /
В мире
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После президентской присяги глава государства обозначил приоритетные задачи России в ближайшем будущем и сравнил страну с птицей-фениксом.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Большом Кремлевском дворце в Москве в 12:00 началась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства, держа руку на Конституции РФ, произнес торжественную клятву, пообещал соблюдать и защищать права граждан. Также Путин выступает с краткой речью к народу.

По словам президента, времени на раскачку у страны больше нет, перед правительством стоят серьезные задачи. "Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперед", — заявил российской лидер.

Среди основных задач он упомянул образование, здравоохранение, охрану материнства и детства.Также президент сравнил Россию с птицей Феникс, которая возрождается из пепла.

Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин во время голосования на выборах президента России
© Sputnik / Sergey Guneev
Гости церемонии инаугурации Путина начали собираться в Кремле

Кроме того, глава государства напомнил, что в 2018 году в России отмечается 25-летию Конституции. Он указал на безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан в этом документе. Владимир Путин видит прочную основу для развития страны именно в гармоничном единстве свободного гражданина.

Владимира Путина избрали на четвертый срок президентства в марте 2018 года. В результате голосования он набрал 76,69% голосов. Явка составила около 68%.

Теги:
инаугурация, Владимир Путин, Россия, Отставки и назначения



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