Власти Ташкента запустили первый автобусный рейс в Бишкек

Из столицы Узбекистана автобусы выезжают с автовокзала "Тошкент", из Бишкека — с восточного автовокзала.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Из Узбекистана в Кыргызстан в понедельник отправился первый автобусный рейс, скоро рейсы станут регулярными, сообщает портал "Народное слово".

Из Ташкента отправка выполняется с автовокзала "Тошкент" в 19:00, от Бишкекского восточного автовокзала автобусы поедут в 22:00 по местному времени (в 21:00 по Ташкенту). Стоимость проезда составит 120 тысяч сумов или тысячу кыргызских сомов.

По словам руководителя компании Mironshox Grand Trans Саидазиза Тасходжаева, открытие регулярного автобусного сообщения между двумя столицами позволит легче и быстрее добираться из Узбекистана в соседнюю страну.

Маршрут можно считать оптимальным, так как он позволяет сократить расстояние и время. Он составляет 601 километр и преодолевается за 12 часов 40 минут.