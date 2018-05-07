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Исследование в лаборатории

Биологи впервые протестировали лекарство от алкоголизма

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Биологи из университета Техаса протестировали первое в мире лекарство от алкоголизма JVW-1034, которое предотвращает мутацию генов, отвечающих за выработку этанола.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Алкоголизм развивается не из-за того, что у человека слабая воля, а благодаря мутациям в генах, которые отвечают за переработку этанола. Также эти гены отвечают за работу частей мозга, связанных с удовольствием, самоконтролем и импульсивным поведением.

Вещество JVW-1034, успешно протестированное на дождевых червях и крысах, воздействует на цепочку нейронов, предотвращая их дальнейшую мутацию. Помимо этого, лекарство полностью устраняет симптомы похмелья, пишет РИА "Новости".

Вадим Дробиз
© Foto: newsler.ru
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Подверженные алкоголизму крысы, на которых тестировалось вещество, полностью отказались от употребления десятипроцентного раствора спирта, предпочтя ему чистую воду. При этом лекарство сработало почти моментально. Сейчас биологи надеются, что в ближайшие годы им разрешат проводить клинические испытания препарата.

Сейчас ученые занимаются разработкой синтетического алкоголя. Эксперты считают, что через 10-20 лет натуральный алкоголь в западных странах будут употреблять в исключительных случаях. Ему на смену придет алкосинт — напиток, который воссоздает эффект опьянения, но не отравляет организм.

Теги:
биолог, алкоголизм, Инновации, лечение, США



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