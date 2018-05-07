Биологи впервые протестировали лекарство от алкоголизма

Биологи из университета Техаса протестировали первое в мире лекарство от алкоголизма JVW-1034, которое предотвращает мутацию генов, отвечающих за выработку этанола.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Алкоголизм развивается не из-за того, что у человека слабая воля, а благодаря мутациям в генах, которые отвечают за переработку этанола. Также эти гены отвечают за работу частей мозга, связанных с удовольствием, самоконтролем и импульсивным поведением.

Вещество JVW-1034, успешно протестированное на дождевых червях и крысах, воздействует на цепочку нейронов, предотвращая их дальнейшую мутацию. Помимо этого, лекарство полностью устраняет симптомы похмелья, пишет РИА "Новости".

Подверженные алкоголизму крысы, на которых тестировалось вещество, полностью отказались от употребления десятипроцентного раствора спирта, предпочтя ему чистую воду. При этом лекарство сработало почти моментально. Сейчас биологи надеются, что в ближайшие годы им разрешат проводить клинические испытания препарата.

Сейчас ученые занимаются разработкой синтетического алкоголя. Эксперты считают, что через 10-20 лет натуральный алкоголь в западных странах будут употреблять в исключительных случаях. Ему на смену придет алкосинт — напиток, который воссоздает эффект опьянения, но не отравляет организм.