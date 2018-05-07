Биологи впервые протестировали лекарство от алкоголизма

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Алкоголизм развивается не из-за того, что у человека слабая воля, а благодаря мутациям в генах, которые отвечают за переработку этанола. Также эти гены отвечают за работу частей мозга, связанных с удовольствием, самоконтролем и импульсивным поведением.
Вещество JVW-1034, успешно протестированное на дождевых червях и крысах, воздействует на цепочку нейронов, предотвращая их дальнейшую мутацию. Помимо этого, лекарство полностью устраняет симптомы похмелья, пишет РИА "Новости".
Сейчас ученые занимаются разработкой синтетического алкоголя. Эксперты считают, что через 10-20 лет натуральный алкоголь в западных странах будут употреблять в исключительных случаях. Ему на смену придет алкосинт — напиток, который воссоздает эффект опьянения, но не отравляет организм.