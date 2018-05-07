Кыргызстанцы за год совершили почти три тысячи преступлений в РФ

Из 2,7 тысячи преступлений 804 — это подделка и сбыт подложных документов, 505 — кражи. Помимо этого, зарегистрировано 309 незаконных пересечений границы гражданами Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Граждане Кыргызстана, находящиеся на территории России, за год совершили 2,7 тысячи преступлений.

Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель председателя государственной службы миграции республики Алмазбек Асанбаев.

"Преступлений совершено 2,7 тысячи, из них 804 — подделка и сбыт подложных документов, а также 505 краж. Помимо этого, зарегистрировано 309 незаконных пересечений границы гражданами Кыргызстана", — сообщил Асанбаев.

Также, по словам чиновника, за 2017 год зафиксировано 193 тысячи нарушений правил пребывания в России со стороны граждан Кыргызстана.

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"На сегодняшний день 73 тысячам граждан республики запрещен въезд в Россию. Из них 10 тысячам запретили въезд в 2017 году. Основной причиной такого решения российских властей является то, что гражданин вовремя не встает на миграционный учет", — заявил Асанбаев.

По данным службы миграции республики, сейчас в России находятся 632,337 тысячи граждан Кыргызстана.