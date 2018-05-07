Путин присвоил звание Героя России леснику, спасшему семью от боевиков

Зейнутдин Батманов обходил свой участок в лесу, когда наткнулся на боевиков, которые захватили заложников с четырехмесячным ребенком, он предложил себя в качестве заложника вместо семьи и был убит.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно инспектору по государственному контролю за лесом Зейнудину Батманову, который три года назад погиб в Дагестане от рук боевиков, пожертвовав собой ради целой семьи.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Батманову Зейнудину Лукмановичу — инспектору по государственному контролю за лесом государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Касумкентское лесничество" (посмертно)", — говорится в указе президента РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как сообщали ранее в НАК, 49-летний лесник Зейнутдин Батманов в 2015 году, обходя свой участок в лесу в одном из районов Дагестана, наткнулся на боевиков, захвативших в заложники семью с четырехмесячным ребенком. Лесник предложил себя в качестве заложника, взамен попросив отпустить эту семью домой. Бандиты освободили семью, потребовав от Батманова вызвать местных полицейских, чтобы напасть на них из засады. Батманов отказался выполнять требования террористов и был убит.

У него остались три сына и дочь, сообщал руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.