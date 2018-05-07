Путин присвоил звание Героя России леснику, спасшему семью от боевиков

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно инспектору по государственному контролю за лесом Зейнудину Батманову, который три года назад погиб в Дагестане от рук боевиков, пожертвовав собой ради целой семьи.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Батманову Зейнудину Лукмановичу — инспектору по государственному контролю за лесом государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Касумкентское лесничество" (посмертно)", — говорится в указе президента РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
У него остались три сына и дочь, сообщал руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.