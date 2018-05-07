18:44 07 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
В.Путин

Путин присвоил звание Героя России леснику, спасшему семью от боевиков

© RIA Novosti . Mikhail Klimenteev
В мире
Получить короткую ссылку
17911

Зейнутдин Батманов обходил свой участок в лесу, когда наткнулся на боевиков, которые захватили заложников с четырехмесячным ребенком, он предложил себя в качестве заложника вместо семьи и был убит.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно инспектору по государственному контролю за лесом Зейнудину Батманову, который три года назад погиб в Дагестане от рук боевиков, пожертвовав собой ради целой семьи.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Батманову Зейнудину Лукмановичу — инспектору по государственному контролю за лесом государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Касумкентское лесничество" (посмертно)", — говорится в указе президента РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Интернет-месседжер Telegram
© Flickr / Ervins Strauhmanis
Узбекистанец получил 3 года работ за видео боевиков в Telegram
Как сообщали ранее в НАК, 49-летний лесник Зейнутдин Батманов в 2015 году, обходя свой участок в лесу в одном из районов Дагестана, наткнулся на боевиков, захвативших в заложники семью с четырехмесячным ребенком. Лесник предложил себя в качестве заложника, взамен попросив отпустить эту семью домой. Бандиты освободили семью, потребовав от Батманова вызвать местных полицейских, чтобы напасть на них из засады. Батманов отказался выполнять требования террористов и был убит.

У него остались три сына и дочь, сообщал руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

Теги:
Герой России, Указ, Владимир Путин, Дагестан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сейсмограмма, архивное фото
    Дрожь земли

    В Азербайджане произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 3,3. Это уже второе землетрясение за последние две недели.

  • Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален
    Парный биатлон

    Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о своей дочери Ксении и об отношении к продолжению карьеры его жены Дарьи Домрачевой.

  • Сухумский забег
    Все бегут!

    В столице Абхазии дан старт новому беговому сезону: забег "Run Sukhum" собрал полтысячи спортсменов. Спортивный праздник приурочили ко Дню Победы.

  • Евгения Медведева
    Только слухи

    Слухи о выступлении фигуристки Евгении Медведевой за Армению не соответствуют действительности, заявили в Федерации фигурного катания республики.

  • Огнестрельное оружие
    Подайте патроны!

    В одном из прудов рижского парка Нордекю обнаружили мешок с патронами для различных видов оружия.

  • Литовский военный корабль N-42
    Большие маневры

    Корабли военно-морских сил Литвы принимают участие в международных учениях "Балтийская крепость — 2018" в территориальных водах республики.

  • Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
    Важнейшее заявление

    Политолог прокомментировал обещание президента Молдовы Игоря Додона не допустить появления баз НАТО на территории страны.

  • Смотровая площадка Кохту лучшее место для селфи на фоне старого Таллинна
    Поехали!

    Поток туристов из России в Эстонию в марте вырос почти на 40 процентов, сообщает Департамент статистики республики.

  • Ракетный комплекс Искандер-М
    "Парадная" премьера

    В Северной Осетии на Параде Победы впервые будет представлен ракетный комплекс "Искандер", а онлайн-трансляцию покажут на двух площадях Владикавказа.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

На базе общевойскового полигона Чирчик впервые в Узбекистане были организованы соревнования по танковому биатлону.
Гонки на танках добрались до Узбекистана
Спасибо за Победу: столичные школьники поздравили ветеранов с праздником
Школьники Узбекистана поздравили ветеранов с годовщиной Победы
Импорт в Узбекистан
Узбекский импорт в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054