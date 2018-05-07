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Премьер-министр Д. Медведев

Путин предложил на должность премьер-министра Дмитрия Медведева

© Sputnik / Дмитрий Астахов
В мире
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Президент Владимир Путин поручил кабмину работать до формирования нового состава, документ размещен на сайте Кремля.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Российской Федерации предложил на должность премьер-министра Дмитрия Медведева, передает телеканал Russia Today.

Кандидатуру Медведева глава государства внес на рассмотрение Госдумы.

Ранее сообщалось о том, что правительство России ушло в отставку. Президент поручил кабинету министров продолжать работать до формирования нового правительства.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" решение о сложении Правительством России своих полномочий перед вновь избранным Президентом России оформляется распоряжением Правительства в день вступления в должность Президента России", — уточняет пресс-служба правительства.

Напомним, что в понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации президента Владимира Путина. Российский лидер произнес торжественную клятву, держа руку на Конституции РФ, и обратился с речью к народу.

Владимира Путина избрали на четвертый президентский срок 18 марта 2018 года. При явке в 68% он набрал на выборах 76,69% голосов.

Дмитрий Медведев занимает пост председателя правительства с 8 мая 2012 года. С 2008 по 2012 год — президент Российской Федерации.

Теги:
инаугурация, Правительство РФ, Владимир Путин, Россия, Государственная политика



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