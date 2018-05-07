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Вид тематического парка Восточная фантастическая долина на закате солнца, в Гуйяне, Китай

Huawei внедрит "умный город" совместно с Мининноваций Узбекистана

REUTERS / Joseph Campbell
В мире
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Китайская телекоммуникационная компания намерена подписать меморандум о взаимопонимании с узбекским ведомством.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Телекоммуникационная компания Huawei организовала визит в Китай для представителей Министерства инноваций Узбекистана, Государственного комитета республики по экологии и охране окружающей среды и предприятия "Сувлойиха" при Министерстве водного хозяйства. Об этом сообщает информационное агентство UzReport.

Huawei планирует подписать с Мининноваций Узбекистана меморандум о взаимопонимании и начать реализацию ряда проектов для улучшения инфраструктуры. Среди них — "умный город", "эффективное энергосбережение", "вторичная переработка сырья", "умное сельское хозяйство" и другие.

Обе стороны стремятся сблизить научные сообщества двух стран и увеличить товарооборот.

Ранее сообщалось о назначении заместителем министра инновационного развития Узбекистана Атабека Назирова. В прошлые 20 лет он занимал различные должности в крупных зарубежных компаниях — Европейском банке реконструкции и развития, Goldman Sachs Group в Нью-Йорке, The Avacent Group в Вашингтоне в других.

Теги:
меморандум, Китай, Узбекистан, Мировая экономика



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