Экс-главе сената Бельгии предъявлено обвинение по делу миллиардера Шодиева

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Прокуратура города Монс предъявила экс-главе сената Бельгии Арманду Де Декеру обвинение в использовании служебного положения в рамках расследования так называемого "казахгейта".
Де Декер возглавлял Сенат Бельгии с 2007 по 2010 годы, а с 2010 по 2014 годы занимал пост его вице-председателя. Его подозревают в том, что он сыграл одну из главных ролей в снятии в Бельгии уголовных обвинений с бизнесмена из Джизака Патоха Шодиева, за что якобы получил от французской стороны гонорар в более чем 700 тысяч евро. Для расследования "казахгейта" парламент Бельгии в ноябре 2016 года учредил специальную комиссию.
"В рамках так называемого дела "казахгейт" следственный судья направил господину Арманду Де Декеру письменное уведомление о предъявлении ему обвинения в использовании влияния (служебного положения)", — говорится в распространенном прокуратурой заявлении.
В то время власти Франции вели переговоры с Казахстаном о продаже этой стране 45 вертолетов компании Eurocopter. Предполагалось, что Шодиев имел определенное влияние на президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и мог помочь Франции в заключении контракта на сотни миллионов евро, пишет РИА Новости.
Миллиардер Патох Шодиев имеет бельгийский паспорт с 1997 года и считается вторым богатейшим жителем Бельгии. В 1992 году он вместе с деловыми партнерами Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым основал компанию Eurasian National Resources (ENR) по добыче полезных ископаемых. В апреле 2017 года было обнародовано досье, согласно которому Шодиев является бенефициаром 25 офшорных компаний в течение последних 14 лет.