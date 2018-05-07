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Арманд де Декер

Экс-главе сената Бельгии предъявлено обвинение по делу миллиардера Шодиева

Andrew Biraj / AFP
В мире
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Прокуратура предъявила обвинения Арманду Де Декеру в том, что он якобы оказал давление на министра юстиции Бельгии, чтобы тот снял уголовное преследование с Шодиева, который договорился о продаже Казахстаном Франции 45 вертолетов.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Прокуратура города Монс предъявила экс-главе сената Бельгии Арманду Де Декеру обвинение в использовании служебного положения в рамках расследования так называемого "казахгейта".

Де Декер возглавлял Сенат Бельгии с 2007 по 2010 годы, а с 2010 по 2014 годы занимал пост его вице-председателя. Его подозревают в том, что он сыграл одну из главных ролей в снятии в Бельгии уголовных обвинений с бизнесмена из Джизака Патоха Шодиева, за что якобы получил от французской стороны гонорар в более чем 700 тысяч евро. Для расследования "казахгейта" парламент Бельгии в ноябре 2016 года учредил специальную комиссию.

"В рамках так называемого дела "казахгейт" следственный судья направил господину Арманду Де Декеру письменное уведомление о предъявлении ему обвинения в использовании влияния (служебного положения)", — говорится в распространенном прокуратурой заявлении.

Здание Парламента в Брюсселе
© Sputnik / Ирина Калашникова
Парламент Бельгии учредил комиссию по делу Де Декера и Шодиева
Согласно данным бельгийского издания Soir и французского интернет-портала Mediapart, в 2011 году Де Декер якобы оказал давление на министра юстиции Бельгии, чтобы тот в срочном порядке снял с миллиардера Патоха Шодиева, являющегося бельгийским гражданином, уголовные обвинения в коррупции. По информации СМИ, Де Декер якобы действовал по поручению Елисейского дворца.

В то время власти Франции вели переговоры с Казахстаном о продаже этой стране 45 вертолетов компании Eurocopter. Предполагалось, что Шодиев имел определенное влияние на президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и мог помочь Франции в заключении контракта на сотни миллионов евро, пишет РИА Новости.

Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев
© Sputnik / Валерий Левитин
Фонд миллиардера Шодиева займется благотворительностью в Узбекистане
Сам Де Декер опровергает какую-либо связь с Францией, где президентом в то время был Николя Саркози, а также оказание давления на министра юстиции Бельгии. Председатель либерального "Реформаторского движения" Оливье Шастель после выдвижение обвинения против Де Декера призвал его отказаться от всех выборных партийных мандатов, пригрозив в случае неповиновения исключением их рядов партии, входящей в правящую в Бельгии правительственную коалицию. В связи с расследованием Де Декер в июне 2017 года объявил об отставке с поста бургомистра брюссельской коммуны Уккль.

Миллиардер Патох Шодиев имеет бельгийский паспорт с 1997 года и считается вторым богатейшим жителем Бельгии. В 1992 году он вместе с деловыми партнерами Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым основал компанию Eurasian National Resources (ENR) по добыче полезных ископаемых. В апреле 2017 года было обнародовано досье, согласно которому Шодиев является бенефициаром 25 офшорных компаний в течение последних 14 лет.

Теги:
казахгейт, Патох Шодиев, Арманд де Декер, Казахстан, Узбекистан, Бельгия



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