Президент обсудил с зампремьера Арабских Эмиратов сотрудничество

Президент Республики Узбекистан встретился с министром по делам президента ОАЭ Мансура бин Аль Нахаяна в понедельник.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял заместителя премьер-министра, министра по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мансура бин Заида Аль Нахаяна, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, вопросы широкого привлечения эмиратских инвесторов к реализации перспективных проектов в нашей стране, системного развития их деятельности", — также отмечается на сайте.

Лидер Узбекистана поприветствовал гостя и отметил развитие двухсторонних отношений во всех сферах. Также стороны договорились о реализации ряда проектов в химической и нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике, туризме и градостроительстве.

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По словам замминистра ОАЭ, страна полностью поддерживает инициативы Узбекистана по урегулированию ситуации в Афганистане и стремится к расширению сотрудничества.

Также стороны договорились о реализации ряда проектов в химической и нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике, туризме и градостроительстве.

В марте спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встречался с представителями ОАЭ на Международной конференции. Они обсудили мирный процесс, сотрудничество и региональное взаимодействие.