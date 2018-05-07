Суд в России арестовал троих участников ИГ, планировавших теракт

ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Суды в Ярославле постановили поместить под стражу троих членов международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших, по данным ФСБ, теракты на территории России.
"В суды Ярославля поступили материалы в отношении трех лиц, подозреваемых в организации на территории Ярославской области деятельности структурного подразделения международной террористической организации "Исламское государство". Ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей были удовлетворены., — сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.
Она добавила, что мужчины арестованы на два месяца.