Суд в России арестовал троих участников ИГ, планировавших теракт

Ярославский областной суд арестовал на три месяца троих членов Исламского государства, которые планировали теракты по всей России, координация подготовки осуществлялась из-за рубежа

ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Суды в Ярославле постановили поместить под стражу троих членов международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших, по данным ФСБ, теракты на территории России.

© Sputnik / Игорь Зарембо В России ликвидировали сторонника ИГ, планировавшего теракты в РФ

Ранее сообщалось, что 3-4 мая сотрудники ФСБ задержали пятерых членов ИГ, планировавших теракты в России. По данным спецслужб, координация подготовки к совершению терактов осуществлялась в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В суды Ярославля поступили материалы в отношении трех лиц, подозреваемых в организации на территории Ярославской области деятельности структурного подразделения международной террористической организации "Исламское государство". Ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей были удовлетворены., — сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Она добавила, что мужчины арестованы на два месяца.