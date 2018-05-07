Медведев назвал кандидатов в новый кабмин

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого на пост главы правительства президент РФ Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму, считает, что будущему кабинету министров под силу реализовать задачи, поставленные в послании главы государства, и деньги для этого найдутся.

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"Задачи, которые стоят перед правительством, очевидны, они масштабны и они очень сложны… Правительству предстоит реализовать президентскую программу, которая была изложена в послании президента. Послание президента было программным, это была программа кандидата в президенты Владимира Путина… Эта задача абсолютно огромна по масштабам, сложна, но в то же время уверен, она всем нам по силам", — заявил Медведев, который в понедельник приехал для консультаций с парламентскими фракциями в Госдуму и первым делом встретился с "единороссами".

Он пояснил, что имеет в виду "консолидацию работы между правительством РФ, Госдумой, Федеральным Собранием, конечно, Советом Федерации, всеми региональными и муниципальными властями, которые претворяют в жизнь курс президента".

"Очень рассчитываю на ваше понимание этого и совместную работу", — сказал Медведев. Он также выразил надежду на то, что диалог, который у него сложился с сидящими в зале, останется честным и доверительным.

"Всякая работа, безусловно, связана не только с набором нормативных актов… и даже не только с поиском денег, что еще сложнее. Но я уверен, что деньги для того, чтобы реализовать масштабные задачи, которые определил президент, мы тоже найдем. Но не менее важно, чтобы этим занимались квалифицированные подготовленные люди, которые, с одной стороны, имеют опыт, а с другой стороны, имеют необходимую энергию, для того чтобы дальше продолжать работу на тех или иных участках", — сказал Медведев.

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Медведев выразил "слова признательности в адрес президента, который посчитал возможным" внести его кандидатуру на должность главы правительства.

"Это очень высокое доверие и очень ответственная, очень сложная работа", — сказал Медведев.

Также, озвучивая кандидатов в вице-премьеры, он не назвал Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева, сообщили РИА Новости участники встречи.

После этого Медведев озвучил свои предложения по кандидатурам будущих членов правительства, которые могли бы занять свои посты, в случае если он получит соответствующую поддержку Госдумы и главы государства.