В Сирии разбился российский вертолет: пилоты погибли

Это уже второй случай гибели российских военных в Сирии с начала месяца. Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота погибли.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Сирии потерпел крушение ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России, сообщает РИА Новости.

Минобороны России сообщило в понедельник вечером о гибели в Сирии двух пилотов Ка-52.

По данным военного ведомства, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Однако это пока неофициальная информация, в причинах будут разбираться специалисты.

Отмечается, что вертолет совершал плановый полет над восточными районами Сирийской Арабской Республики.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Российский истребитель рухнул в Сирии: оба пилота погибли

Поисково-спасательная группа доставила тела двух погибших летчиков на аэродром базирования.

Это уже второй случай гибели российских военных в Сирии с начала месяца. Утром 3 мая российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота погибли.

По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркнули в военном ведомстве.