Абдулазиз Камилов договорился с главой МИД Литвы о торговых проектах

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Во вторник, 8 мая, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с главой Министерства иностранных дел Литовской Республики Линасом Антанасом Линкявичюсом, который возглавляет прибывшую в страну делегацию. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Принимая во внимание, что в город Ташкент в составе делегации Литвы прибыли руководители ведущих компаний, на встрече отдельное внимание было уделено перспективам реализации взаимовыгодных программ и проектов в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики", — отмечается в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по развитию отношений в политической, туристической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Они подчеркнули, что два государства обладают большим потенциалом для наращивания сотрудничества. На встрече рассмотрели и другие международные и региональные вопросы.

© Sputnik / Алексей Витвицкий В Узбекистане ожидают прибытия главы МИД Литвы

Кроме того, в переговорах принял участие посол Литвы в Узбекистане Ремигиюс Мотузас.

Литва и Узбекистан с 1992 года поддерживают дипломатические отношения. С 2013 года интересы страны в Узбекистане представляет Посольство Литвы в России. Также 5 лет назад в Сейме Литвы создали группу по межпарламентскому сотрудничеству с Узбекистаном, она играет большую роль в расширении связей.

Из Узбекистана в Литву экспортируют на регулярной основе пластмассу, нефтехимическую продукцию, хлопковолокно, механическое оборудование, металлы, овощи и фрукты. Литва, в свою очередь, предоставляет республике молочные и кондитерские изделия, транспорт, химическое волокно, сахар, резину и мебель.