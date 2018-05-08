Никол Пашинян стал премьером Армении

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Национальное собрание Армении избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна, передает РИА Новости.
Во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутую фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов, против — 42. Нового премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.
Пашинян уже пообещал принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Напомним, в ходе голосования за кандидатуру премьера 1 мая Пашинян набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.