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Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании Армении (8 мая 2018). Еревaн

Никол Пашинян стал премьером Армении

© Sputnik / Aram Nersesyan
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За кандидатуру Пашиняна, выдвинутую фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов, против — 42.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Национальное собрание Армении избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутую фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов, против — 42. Нового премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.

Пашинян уже пообещал принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, в ходе голосования за кандидатуру премьера 1 мая Пашинян набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.

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С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Теги:
Армения, Политика



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