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Акция Бессмертный полк в городах России

В Минске намерены провести "Бессмертный полк" под другим названием

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (109)
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Такую инициативу проявили в Комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Власти Беларуси могут провести в День Победы, 9 мая, мероприятие, подобное акции "Бессмертный полк", но под другим названием. Об этом сообщает Sputnik.Беларусь.

Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович намерена "внести в идеологическое управление Минска предложение провести гражданскую акцию".

По ее словам, акция и так регулярно проходит в республике, но раньше ее не называли "Бессмертный полк". В этот день школьники и активисты Республиканского союза молодежи традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, а также возлагают цветы на площади Победы.

В Узбекистане власти после внимательного изучения отказались от проведения акции "Бессмертный полк" в Ташкенте, но предложили гражданам навестить и поздравить ветеранов. Решение связано с рисками, неизменно возникающими при многотысячных мероприятиях.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (109)

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Теги:
Бессмертный полк, 9 мая, Акция, Минск, Государственные праздники



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