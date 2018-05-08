КНДР откажется от ядерного оружия с одним условием

На встрече в Северо-Восточном Китае лидер КНДР заявил, что ждет от США прекращения враждебной политики в отношении своей страны, тогда он откажется от ядерного оружия.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии.

Jung Yeon-je / AFP СМИ: глава КНДР Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США

Переговоры двух лидеров прошли 7-8 мая в портовом городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

"Нужно только, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация будет осуществима", — цитирует Ким Чен Ына агентство.