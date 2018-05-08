Вертолет Ка-52 мог разбиться из-за попадания в двигатель птицы

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации во вторник днем назвало официальную версию крушения вертолета Ка-52 на востоке Сирии, сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, инцидент мог произойти из-за технической неисправности — в двигатель попала птица. При этом вертолет никто не обстреливал. Однако для выяснения точных причин потребуется время.

Перед крушением вертолет совершал плановый полет над восточными районами Сирийской Арабской Республики.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе в Сирии 8 мая. Утром потерпел крушение ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. Оба пилота погибли.

Это уже второй случай гибели российских военных в небе над Сирией с начала мая. Утром 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим разбился истребитель Су-30СМ.