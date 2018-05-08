Узбекистанцы обсудили с предпринимателями из Барселоны сотрудничество

В Торгово-промышленной палате этого испанского города провели соответствующую презентацию, участие приняли представители деловых кругов и администрации.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Торгово-промышленная палата испанского города Барселоны в мае провела презентацию, посвященную экономическому потенциалу Узбекистана. Об этом сообщает информационное агентство Jahon News.

В мероприятии приняли участие представители администрации города и деловых кругов, также там присутствовали местные журналисты.

Узбекистанцы рассказали испанским коллегам о созданных в республике условиях для ведения бизнеса — правовых гарантиях, политической и экономической стабильности, выгодном географическом расположении.

Бизнесменов заинтересовали возможности свободных экономических зон Узбекистана — "Джизака", "Навои", "Коканда", "Гиджувана", "Хазараспа", "Ангрена" и "Ургута".

Европейские предприниматели считают, что подобные презентации дают большие новые возможности их бизнесу. Это связано с тем, что Узбекистан для многих — малоизвестное направление, а опыт крупных испанских компаний Maxam и Talgo, которые активно работают с республикой, полезен.