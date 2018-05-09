США разорвали ядерную сделку с Ираном

С 2015 года Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, так как, по его словам, сделка не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп, вопреки возражениям европейских союзников и России, объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном, которой шестерка международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) добивалась более десяти лет. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, сделка между шестеркой международных посредников и Ираном предполагала поэтапную отмену всех санкций в обмен на предоставление Тегераном беспрепятственного доступа инспекторам на ядерные объекты в течение 25 лет, гарантию отказа от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония, переоборудования ядерных объектов. Оружейное эмбарго должно сохраняться еще пять лет после заключения сделки. Технологии баллистических ракет Ирану запрещено поставлять восемь лет.

Договор называли "сделка века", предшественник Трампа на посту президента Барак Обама считал его своим главным внешнеполитическим достижением.

Став главой государства, Дональд Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, заключенного в 2015 году. По его словам, это "худшая сделка" из всех возможных, поскольку запрещает Ирану ядерную бомбу не навсегда и не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет.