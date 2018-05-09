США разорвали ядерную сделку с Ираном

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп, вопреки возражениям европейских союзников и России, объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном, которой шестерка международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) добивалась более десяти лет. Об этом передает РИА Новости.
Договор называли "сделка века", предшественник Трампа на посту президента Барак Обама считал его своим главным внешнеполитическим достижением.
Став главой государства, Дональд Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, заключенного в 2015 году. По его словам, это "худшая сделка" из всех возможных, поскольку запрещает Ирану ядерную бомбу не навсегда и не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет.