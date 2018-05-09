14:39 09 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Президент США Дональд Трамп подписывает прокламацию о выходе из ядерной сделки с Ираном

США разорвали ядерную сделку с Ираном

REUTERS / Jonathan Ernst
В мире
Получить короткую ссылку
95 0 0

С 2015 года Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, так как, по его словам, сделка не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп, вопреки возражениям европейских союзников и России, объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном, которой шестерка международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) добивалась более десяти лет. Об этом передает РИА Новости.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Foto: РИСИ ТВ
Фитин о суете вокруг ядерной сделки с Ираном
Напомним, сделка между шестеркой международных посредников и Ираном предполагала поэтапную отмену всех санкций в обмен на предоставление Тегераном беспрепятственного доступа инспекторам на ядерные объекты в течение 25 лет, гарантию отказа от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония, переоборудования ядерных объектов. Оружейное эмбарго должно сохраняться еще пять лет после заключения сделки. Технологии баллистических ракет Ирану запрещено поставлять восемь лет.

Договор называли "сделка века", предшественник Трампа на посту президента Барак Обама считал его своим главным внешнеполитическим достижением.

Став главой государства, Дональд Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, заключенного в 2015 году. По его словам, это "худшая сделка" из всех возможных, поскольку запрещает Ирану ядерную бомбу не навсегда и не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет.

По теме

Ибрагимов: отказ Ирана от доллара приведет к ослаблению американской валюты
Теги:
ядерная программа, ядерное оружие, Дональд Трамп, Иран, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Со второго раза

    Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.

  • Возложение цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны 8 мая
    Не ваш день

    В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.

  • Прохожие на Новом Арбате в Москве
    "Мнение" или оскорбление?

    Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.

  • Открытие надгробного памятника ветерану ВОВ Александру Дуке
    В память о герое

    В Кишиневе установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

  • Возложение цветов и венков к Бронзовому солдату 9 мая
    Не их Победа

    Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.

  • Граница
    Нарушают и нарушают

    Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.

  • Делегация из Казахстана и командование гвардейской дивизии имени И. Панфилова на могиле героев-панфиловцев. Северо-Западный фронт. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Общая победа

    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда «Эрдик-Подвиг» Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой. 8 мая, 2018 года
    Чтобы помнили

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

  • Саранча. Архивное фото
    Нашествие саранчи

    В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

На базе общевойскового полигона Чирчик впервые в Узбекистане были организованы соревнования по танковому биатлону.
Гонки на танках добрались до Узбекистана
Акция Бессмертный полк прошла в столице Узбекистана
"Бессмертная рота": как ташкентцы почтили память героев войны
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054