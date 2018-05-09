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Китай намерен соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США

© AP Photo / Andy Wong
В мире
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Пекин готов в полном объеме соблюдать соглашение по ядерной программе Ирана даже после того, как Вашингтон решил выйти из этой сделки.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. КНР даже после выходы США из ядерной сделки по Ирану продолжит выступать за полное выполнение ранее достигнутых с Тегераном договоренностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Гэн Шуана.

"Китайская сторона, придерживаясь объективного и ответственного подхода, будет поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана", — сказал он на брифинге.

Дональд Трамп после подписания о разрыве ядерной сделки с Ираном
REUTERS / Jonathan Ernst
Глупость "высочайшего уровня": что сделал Трамп выходом из сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Теги:
Дональд Трамп, Китай, Иран, США, Международная политика



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