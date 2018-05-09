Путин: Россия не позволит переврать историю

Президент России отметил, что в годы войны советский народ "не дрогнул перед жестоким врагом, когда некоторые страны предпочли позор капитуляции".

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Россия не позволит исказить события Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади.

"Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого, никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других", — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что советский народ сражался насмерть, и ни одно государство не отражало такого нашествия, как СССР в военные годы.

Президент России отметил, что "советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые страны предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами".