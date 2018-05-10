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Разрушенные в результате боевых действий дома в Хомсе

Авиация Израиля обстреляла десятки объектов Ирана в Сирии

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
В мире
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Среди атакованных объектов — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту сирийской столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения "Аль-Кудс" в районе границы.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Израильские ракеты поразили военные объекты и склад боеприпасов в Сирии, сообщило сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник.

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО правительственных сил САР в ответ на ночной ракетный обстрел.

По словам израильской стороны, иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

Как передает РИА Новости, среди атакованных объектов — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту сирийской столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения "Аль-Кудс" в районе границы.

Израильские военные добавили, что также уничтожили автомобиль, с которого был произведен запуск ракет по Израилю.

Теги:
Израиль, Иран, Сирия



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