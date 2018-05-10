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25-летие вступления Узбекистана в ООН

Узбекистан принял участие в выставке Генштаба ООН ко Дню памяти

© ИА "Жахон"
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (138)
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Генеральный секретарь организации в речи к открытию отметил вклад стран Советского Союза в победу над фашизмом.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В День победы, 9 мая, в штаб-квартире Организации объединенных наций в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная вкладу девяти стран СНГ в борьбу с нацизмом во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из стендов посвящен Узбекистану. Также работы предоставили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Кырзыстан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и Россия.

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"Я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия против нацизма, а также тому, что Советский Союз понес наибольшие жертвы — человеческие и другие, чтобы победить нацизм", — заявил в ходе открытия выставки генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, самым худшим преступлением нацизма можно назвать холокост. При этом отдельные стенды экспозиции посвятили лагерю смерти "Собибор" в Польше и подвигу советского солдата Александра Печерского, организовавшего массовый побег в октябре 1943 года.

В Узбекистане в 2018 году День памяти и почестей отметили с особенным размахом. Накануне в Ташкенте прошла импровизированная акция "Бессмертный полк", тысячи граждан принесли цветы к могилам воинов, чтобы почтить их память. Ветеранов войны поздравил президент страны Шавкат Мирзиёев, а вечером в центральной части города можно было наблюдать праздничный салют.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (138)

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Теги:
9 мая, Выставка, ООН, Узбекистан, США, Государственные праздники



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