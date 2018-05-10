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Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Узбекистон хаво уйллари

Государство готово приватизировать Uzbekistan Airways

Пресс-служба авиакомпании "Узбекистон хаво уйллари"
В мире
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При этом золотопромышленность и нефтяная отрасль остаются в ведении государства, вопрос с энергетическим сектором пока рассматривается.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана готово отдать в частную собственность государственную авиакомпанию Uzbekistan Airways ("Узбекистон хаво йуллари"), сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный источник.

При этом другие крупные отрасли экономики — добыча золота и нефтяная промышленность — пока остаются полностью под контролем государства. Вопрос с энергетикой обсуждается.

Работа валютной биржи
© Sputnik / Алексей Куденко
МВФ: экономика Узбекистана в ближайшие два года будет расти на уровне 5%

По словам вице-премьера государства Сухроба Холмурадова, одна из стратегических целей Узбекистана на ближайшие 3-5 лет — это вступление во Всемирную торговую организацию. Также государство стремится в ближайшие годы построить крупные гидроэлектростанции и привлечь к работе иностранных специалистов, а также внести изменения в таможенный режим и земельное законодательство.

"У нас нет пути назад. Мы хотим еще более позитивных преобразований в стране", — заявил журналистам Холмурадов.

В конце апреля в Узбекистан прибыла и начала работу делегация Международного валютного фонда. Коллеги из Европы занимаются подготовкой метаданных по показателям Национальной страницы сводных данных.

С прошлого года Узбекистан начал сближение с МВФ и занялся улучшением статистических данных. Узбекская экономика становится для МВФ прозрачнее.

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Теги:
приватизация, авиакомпания, Узбекистан, Макроэкономика



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