Асад: на восстановление Сирии потребуется до 400 миллиардов долларов

Президент заявил, что точную сумму, необходимую для восстановления страны, назвать сложно, поскольку некоторые районы до сих пор находятся под контролем террористов.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что на восстановление страны потребуется от 200 до 400 миллиардов долларов.

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"Оно (восстановление. — Ред.) будет стоить сотни миллиардов. Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов. Почему нет точной оценки? Потому что некоторые регионы находятся еще под контролем террористов, и мы не можем назвать точную сумму", — заявил Асад в интервью греческой газете "Катимерини", пишет РИА Новости.

Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Ранее было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.