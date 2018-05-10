16:25 10 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 34°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Сирии Башар Асад

Асад: на восстановление Сирии потребуется до 400 миллиардов долларов

Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация в Сирии (44)
5401

Президент заявил, что точную сумму, необходимую для восстановления страны, назвать сложно, поскольку некоторые районы до сих пор находятся под контролем террористов.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что на восстановление страны потребуется от 200 до 400 миллиардов долларов.

Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Коротченко о том, какое будущее ждет Сирию
"Оно (восстановление. — Ред.) будет стоить сотни миллиардов. Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов. Почему нет точной оценки? Потому что некоторые регионы находятся еще под контролем террористов, и мы не можем назвать точную сумму", — заявил Асад в интервью греческой газете "Катимерини", пишет РИА Новости.

Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Ранее было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

Тема:
Ситуация в Сирии (44)
Теги:
восстановление, Исламское государство, Башар Асад, Сирия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Меджид Гулиев
    Без слов

    Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.

  • Соседи признают, что с комфортным проживанием есть вопросы, хотя на женщину, страдающую накопительством, они не сердятся
    Один против всех

    Минчанин четыре года воюет с мусором, который тащит во двор и в подъезд его соседка, но встречает непонимание у других жильцов.

  • Отдых туристов в Абхазии
    "Курортный" подарок

    Ко Дню Победы курорт "Пицунда" и местные власти выплатили 10 тысяч рублей каждому ветерану, проживающему в курортном городе.

  • Активисты требуют отставки мэра столицы, Тарона Маргаряна (10 мая 2018). Ереван
    "Тарон, уйди!"

    Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Латвия помнит

    Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Риге и 15 тысяч – в "Бессмертном полку" несмотря на рабочий день.

  • Памятный орден и георгиевская ленточка на лацкане ветерана Великой Отечественной войны
    Борьба с символом

    Депутаты литовского Сейма предлагают законодательно запретить георгиевскую ленточку в республике

  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    "Двойной" праздник

    В Молдове уже второй год подряд объединяют День Победы и День Европы - зачем это делается, и как к этом относятся граждане республики?

  • Эстонский военнослужащий в Мали
    Помощь идет!

    Эстонцы помогут Франции навести порядок в Африке – парламент балтийской республики разрешил отправить в Мали 50 военнослужащих.

  • Выставка Не стыдитесь наших лиц
    "Не стыдитесь наших лиц"

    Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Президент Узбекистана поздравляет ветерана Второй мировой войны
Нам нужна одна победа: как в Узбекистане отпраздновали 9 Мая
На подходе к Крымскому мосту испытали беспилотные автомобили
Сами отвезут: рядом с Крымским мостом испытали беспилотные автомобили
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054