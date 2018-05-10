Узбекистан поддержит Бельгию в непостоянном членстве в Совбезе ООН

Накануне в Брюсселе состоялся шестой раунд политических консультаций двух государств, делегацию Узбекистана возглавил Абдужабар Абдувахитов.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В бельгийском Брюсселе 9 мая состоялся шестой раунд межмидовских политических консультаций между Узбекистаном и Бельгией, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов, а Бельгию представил генеральный директор по двусторонним вопросам Министерства иностранных дел королевства Аник Ван Калстер.

Стороны обсудили расширение межпарламентских контактов и содействие в установлении прямых связей между государственными и общественными организациями. Отдельное внимание они уделили предстоящим визитам на высшем и высоком уровне.

"Узбекская делегация сообщила о поддержке кандидатуры Бельгии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период с 2019 по 2020 год", — также уточняется в сообщении.

Кроме того, представители двух государств обсудили туристический потенциал Узбекистана и итоги международных конференций по вопросам Центральной Азии и Афганистана в 2017-2018 году.

В последний раз контакты на высоком уровне устанавливались между Узбекистаном и Бельгией в июле 2017 года. Тогда министр иностранных дел Абдулазиз Камилов договорился с заместителем премьера Бельгии Дидье Рейндерсом о развитии взаимной торговли.