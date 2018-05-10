Товарооборот с Казахстаном вырос с прошлого года на 46%

Утром 10 мая посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев провел встречу с премьер-министром республики Бакытжаном Сагинтаевым.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В четверг, 10 мая, посол Узбекистана в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев встретился с премьер-министром страны Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба казахстанского премьера.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Туристы из Узбекистана чаще других посещают Казахстан

Стороны обсудили вопросы укрепления и развития казахстанско-узбекских отношений, расширение торгово-экономического и приграничного сотрудничества, а также общие проекты в сфере науки, транспорта, образования, туризма, культуры и спорта.

Кроме того, они рассмотрели вопросы по организации и проведению мероприятий в рамках Года Узбекистана в Казахстане.

Также Сагинтаев поздравил Саидикрама Ниязходжаева с вступлением в должность посла в Казахстане.

"Товарооборот между РК и РУ за январь-март 2018 года составил 543,1 миллиона долларов, что на 46,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года — 371,8 миллиона долларов", — уточняется в сообщении на сайте.

Импорт из Казахстана в Узбекистан за прошедший период вырос на 25,6% и сегодня составляет 143,2 миллиона долларов.