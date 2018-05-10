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Преступник за решеткой

Продавщица из Узбекистана в Петербурге бесплатно раздавала продукты

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Также сотрудница "Пятерочки" на Будапештской улице призналась, что часть товаров оставила себе, она забрала домой курицу, печенье, сыр и фарш.

ТАШКЕНТ — 10 мая, Sputnik. Гражданка Узбекистана, которая работала в магазине "Пятерочка" в Петербурге, подозревается в растрате — она бесплатно отдавала продукты с прилавков и часть товара оставляла себе. Об этом сообщает портал "Невские новости".

В правоохранительные органы обратилось руководство торговой точки на Будапештской улице. По данным заявителей, уроженка республики передавала товар своим родственникам.

Прибывший на место участковый установил личность подозреваемой. Ею оказалась 42-летняя Зера Б., зарегистрированная в Евпатории в Крыму. Она написала явку с повинной.

Квартира
© Sputnik / Павел Лисицын
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По словам женщины, она помогала продуктами не родственникам, а незнакомым ей покупателям из жалости. С 15 по 30 апреля кассир бесплатно отдавала продукты пожилым людям, у которых не было денег, не проводя товар через кассу.

Также подозреваемая призналась, что оставляла продукты и для себя — курицу, печенье, сыр, фарш.

Магазин проводит инвентаризацию, чтобы выяснить точный размер ущерба. Ведется следствие.

Теги:
магазин, мошенничество, Санкт-Петербург, Мошенничество



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