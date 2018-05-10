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Женщины Узбекистана вышивают сюзане

Ткани и сюзане показали на выставке искусства Узбекистана в Баку

© Sputnik / Чернов
В мире
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В мероприятии приняли участие более 40 дипломатических учреждений со всех уголков мира, гости подробно изучили особенности туризма в республике.

ТАШКЕНТ — 10 мая, Sputnik. В Азербайджанской дипломатической академии в Баку посольство Узбекистана организовало выставку, посвященную народно-прикладному искусству республики. Об этом сообщает информационное агентство "Жахон".

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На экспозиции представили различные виды тканей и сюзане, а также презентовали туристический потенциал Узбекистана. Гости смогли подробно изучить различные виды туризма в Узбекистане, узнали информацию об исторических достопримечательностях, национальных традициях и обычаях народа.

На развернутой фотовыставке посетителям также показали художественные снимки из Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы.

"Я считаю, что между нашими странами налажены прекрасные связи по всем направлениям. Отрадно быть свидетелем того, что Узбекистан и Азербайджан придерживаются схожих и близких подходов в вопросах региональной и международной политики, а также поддерживают друг друга на площадках различных многосторонних структур", — заявил представитель "Центра карьеры" Азербайджанской дипломатической академии Э.Хасанов.

Мероприятие посетили представители более 40 дипломатических ведомств из разных стран мира.

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Теги:
ковер, искусство, Выставка, Азербайджан, Национальная культура



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