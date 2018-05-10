Telegram начал тестировать работу сервиса для хранения паспортных данных

Telegram начал тестировать первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON. С помощью Telegram Passport компания сможет проводить идентификацию пользователей, которые хотят использовать TON и сервисы-партнеры платформы.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Планируется, что сервис будет собирать паспортные данные пользователей, информацию об их загранпаспортах и водительских правах. Также в базе данных будут храниться фотографии пользователей и их платежная информация — банковские счета.

Доступ к своим данным будет только у пользователя, а от взлома информация будет защищена двухфакторной аутентификацией. Данные будут передаваться сервисам-партнерам Telegram только в том случае, если пользователь будет на это согласен, пишут "Ведомости".

Telegram Passport уже доступен для тестирования в платежной системе Qiwi, однако совладелец компании Сергей Солонин отказался от комментариев. Официально сервис будет запущен к лету 2018 года.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Telegram перестал работать в Европе и России

Впервые о планах Telegram запустить сервис с виртуальными паспортами стало известно из документов, описывающих работу блокчейн-платформы TON. Пока неизвестно, когда это произойдет, однако Telegram уже собрал на ее запуск $1,7 млрд на этапе pre-ICO — это стало одним из крупнейших в мире первичным размещением токенов.

Известно, что среди инвесторов криптоплатформы TON и цифровой валюты Gram от Telegram — Роман Абрамович, сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин. Кроме того, СМИ писали, что в Telegram мог вложить USM Holdings Алишера Усманова.