Telegram начал тестировать работу сервиса для хранения паспортных данных

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Планируется, что сервис будет собирать паспортные данные пользователей, информацию об их загранпаспортах и водительских правах. Также в базе данных будут храниться фотографии пользователей и их платежная информация — банковские счета.
Доступ к своим данным будет только у пользователя, а от взлома информация будет защищена двухфакторной аутентификацией. Данные будут передаваться сервисам-партнерам Telegram только в том случае, если пользователь будет на это согласен, пишут "Ведомости".
Telegram Passport уже доступен для тестирования в платежной системе Qiwi, однако совладелец компании Сергей Солонин отказался от комментариев. Официально сервис будет запущен к лету 2018 года.
Известно, что среди инвесторов криптоплатформы TON и цифровой валюты Gram от Telegram — Роман Абрамович, сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин. Кроме того, СМИ писали, что в Telegram мог вложить USM Holdings Алишера Усманова.