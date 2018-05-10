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Борец греко-римского стиля Ильхом Бахромов

Чемпионат Азии по спортивной борьбе стартовал в Ташкенте

© Ассоциация спортивной борьбы Узбекистана
В мире
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На чемпионате разыграют 15 путевок на III юношеские Олимпийские игры, они пройдут в октябре в Буэнос-Айресе.

ТАШКЕНТ — 10 мая, Sputnik. В спортивном комплексе "Узбекистан" в Ташкенте в четверг стартовал чемпионат Азии по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана
© Sputnik / Александр Кряжев
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На мероприятие прибыли около 400 атлетов из 21 страны мира. Они посоревнуются в трех направлениях спортивной борьбы — вольной, греко-римской и женской в пяти весовых категориях.

Официальная церемония открытия чемпионата начнется в 17:30, а финальные поединки — в 18:00. Победители поедут в октябре на III юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес, всего между спортсменами разыграют 15 путевок.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду поедут две пары узбекских акробатов — Никита Евдокимов (17 лет) с Хурсаной Магзумовой (15 лет) и Николай Евдокимов (17 лет) с Ариной Юлушевой (15 лет).

Теги:
чемпионат, борьба, Ташкент, Борьба



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