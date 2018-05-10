Белый дом: визит Шавката Мирзиёева в США — "исторический"

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Белый дом назвал предстоящий визит президента Шавката Мирзиёева в Узбекистан историческим. Пресс-релиз с этим заявлением опубликован на сайте официальной резиденции президента США.

"Дональд Трамп встретит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время его исторического визита 16 мая 2018 года. Президент Трамп и президент Мирзиёев намерены возобновить двусторонние партнерские отношения для того, чтобы удовлетворить взаимные интересы и ответить на формирующиеся вызовы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Мирзиёев обсудят развитие Узбекистана в области реализации стратегически важных реформ, расширение торговли и инвестиций между странами, а также решение межрегиональных проблем в сфере безопасности.

Дональд Трамп впервые встретился с Шавкатом Мирзиёевым в мае 2017 года на саммите арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде.