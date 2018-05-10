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Белый дом в Вашингтоне

Белый дом: визит Шавката Мирзиёева в США — "исторический"

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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Президент Америки Дональд Трамп встретит главу Узбекистана 16 мая, они намерены возобновить двусторонние отношения.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Белый дом назвал предстоящий визит президента Шавката Мирзиёева в Узбекистан историческим. Пресс-релиз с этим заявлением опубликован на сайте официальной резиденции президента США.

Президенты Узбекистана и США - Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп
© Пресс-служба президента Узбекистана
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"Дональд Трамп встретит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время его исторического визита 16 мая 2018 года. Президент Трамп и президент Мирзиёев намерены возобновить двусторонние партнерские отношения для того, чтобы удовлетворить взаимные интересы и ответить на формирующиеся вызовы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Мирзиёев обсудят развитие Узбекистана в области реализации стратегически важных реформ, расширение торговли и инвестиций между странами, а также решение межрегиональных проблем в сфере безопасности.

Дональд Трамп впервые встретился с Шавкатом Мирзиёевым в мае 2017 года на саммите арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде.

Теги:
президент США, Узбекистан, США, Дипломатия



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